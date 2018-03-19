Dolar için kritik uyarı 19 mart 2019 dolar fiyatı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,9360 seviyesinde dengelendi. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklayacağı çarşamba günkü toplantı öncesi tansiyonu yüksek olan dövizde kritik saatler yaşanıyor. Uzmanlara göre, faiz kararı öncesi dövizde sert dalgalanmalar yaşanabilir.

Küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına bağlı olarak geçen hafta başından bu yana yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, cuma 3,9262'yi görmesinin ardından günü yüzde 0,6 artışla 3,9205'ten tamamladı. Avro/TL geçen haftanın son işlem gününde 4,8315 ile tarihi zirvesine çıkarken, sterlin/TL de rekorunu 5,4753'e taşıdı.

DOLAR YÜKSELİŞLE BAŞLADI: Dolar/TL, geçen hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,9382 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 3,9360'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 yükselişle 4,8285'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,3 primle tarihi zirve olan 5,4836'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 91,33 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,20 azalışla 1,2263 seviyesinde dengelendi.

Saat 10.30 itibarıyla son rakamlar: DÖVİZDE SERT HAREKETLER YAŞANABİLİR: Analistler, bu hafta döviz piyasasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

