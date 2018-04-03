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Dolar için kritik saatler nefesler tutuldu rakamlar bekleniyor

Dolar için kritik saatler nefesler tutuldu rakamlar bekleniyor

Dolar kuru 3,95'li seviyelerin ardından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarına odaklandı. Verilerin açıklanması öncesi doların tansiyonu yeniden yükseldi. Şu dakikalarda 3,97 seviyesinin üstünde işlem görüyor. Piyasaların gözü kulağı şimdi saat 10'da açıklanacak olan enflasyon verilerinde olacak.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 09:04 - Güncelleme: 03-04-2018 09:04

Dolar kuru 3.97 TL seviye hareket ederken, Euro kuru 4.89 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar enflasyon verisini bekliyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.96 seviyesinde bulunan dolar kuru, yeni günde illikit piyasalarda 3.9837 TL'yi gördü. Dolar saat 08.50 itibarıyla 3.9771 TL'de işlem görürken, Euro/TL aynı dakikalarda 4.8967 TL'de hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.2310 seviyesindeyken, dolar endeksi 89.88 seviyesinde bulunuyor.

TL varlıklar üzerinde gelişmekte olan ülke piyasalarındaki zayıflamanın yanı sıra jeopolitik endişeler etkili oluyor. Analistler, 4 seviyesinin yakın vadede test edilebileceğini düşünüyor. 3.9550’in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğilimi devam edebilir.

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