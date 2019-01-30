Dolar için kritik gün 30 Ocak sabahına dolar nasıl başladı?

Merkez Bankası bugün enflasyon tahmin raporunu açıklayacak. Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü.

Uzmanlar bankanın bugün açıklayacağı tahminlerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Dolar kuru, 30 Ocak sabahında dünkü kapanış seviyesi olan 5.3146 TL'nin bira üzerinde, 5.3170 ile güne başladı. Euro ise 6.09'dan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Uzmanlar enflasyon raporunda faiz indirimine yönelik sinyallerin olup olmayacağına yönelik mesajlara dikkat edileceğini belirtiliyor. Merkez Bankası son faiz toplantısında gerekirse ilave mali sıkılaşma vurgusu yaparak uzun süredir devam eden faiz indirimi söylentilerini boşa çıkarmıştı.

Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını dört gözle bekliyor. İşte kurdaki son durum: