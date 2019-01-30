  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar için kritik gün 30 Ocak sabahına dolar nasıl başladı?

Dolar için kritik gün 30 Ocak sabahına dolar nasıl başladı?

Dolar ve euronun gözü bugün saat 10:00'da açıklanacak Merkez Bankası enflasyon raporunda. Yurt dışı piyasalarında ise Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı dolara yön verecek. Dolar 30 Ocak sabahına ise hareketli başladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 08:42 - Güncelleme: 30-01-2019 08:42

Merkez Bankası bugün enflasyon tahmin raporunu açıklayacak. Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü.

Uzmanlar bankanın bugün açıklayacağı tahminlerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Dolar kuru, 30 Ocak sabahında dünkü kapanış seviyesi olan 5.3146 TL'nin bira üzerinde, 5.3170 ile güne başladı. Euro ise 6.09'dan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
Uzmanlar enflasyon raporunda faiz indirimine yönelik sinyallerin olup olmayacağına yönelik mesajlara dikkat edileceğini belirtiliyor. Merkez Bankası son faiz toplantısında gerekirse ilave mali sıkılaşma vurgusu yaparak uzun süredir devam eden faiz indirimi söylentilerini boşa çıkarmıştı.

Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını dört gözle bekliyor. İşte kurdaki son durum:

Saat 08:32'de dolar, euro ve sterlin

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar için kritik gün 30 Ocak sabahına dolar nasıl başladı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro