Dolar haftanın son gününe sakin başladı peki ama neden?

Bu hafta içinde 5.54'ü gören dolar, yurt dışında ABD'den yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ile sakinleşmeye başladı.

Dolar haftanın son işlem günü olan 11 Ocak Cuma sabahına 5.4253 seviyesinden başladı. Dün güne 5.4855 seviyesinden başlayan dolar öğleden sonra 5.4282'ye kadar gerilemişti.

TL DÜN NASIL DEĞERLENDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarındaki 'sabır' vurgusu, 2 milyar dolarlık Hazine tahvil ihracına 5 milyar doların üzerinde talep gelmesi ile KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağının açıklanması TL'yi değerlendiren etkenler olarak öne çıkmıştı.

PİYASAYI ETKİLEME SÖZ KONUSU DEĞİL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 13 bankanın kendi inisiyatifiyle hazırladığı KOBİ Değer Kredisi'nin toplamda 20 milyar TL'lik bir paket olacağını ancak programın Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmada sabır vurgusunu tekrar etmesi ve Fed'in bilançosunu küçültme konusunda verdiği mesajlar Dolar Endeksi'nin üç ayın en düşük seviyesinden yüzde 0.3 yükselerek 95.5'e çıkmasına yol açtı.

Yurt içinde bugün cari denge ve TCMB'nin yılın ilk enflasyon beklenti anketi bulunuyor. İşte dolarda son durum:

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