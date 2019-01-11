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Dolar haftanın son gününe sakin başladı peki ama neden?

Dolar haftanın son gününe sakin başladı peki ama neden?

Dolar haftanın son işlem günü 11 Ocak Cuma'ya sakin başladı. Yeni güne 5.42 seviyesinden uyanan dolar dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın KOBİ'lere verilecek kredide hazine katkısının olmayacağını söylemesi ile düşüşe geçti.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 08:54 - Güncelleme: 11-01-2019 09:34

Bu hafta içinde 5.54'ü gören dolar, yurt dışında ABD'den yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ile sakinleşmeye başladı.

Dolar haftanın son işlem günü olan 11 Ocak Cuma sabahına 5.4253 seviyesinden başladı. Dün güne 5.4855 seviyesinden başlayan dolar  öğleden sonra 5.4282'ye kadar gerilemişti.

TL DÜN NASIL DEĞERLENDİ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarındaki 'sabır' vurgusu, 2 milyar dolarlık Hazine tahvil ihracına 5 milyar doların üzerinde talep gelmesi ile KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağının açıklanması TL'yi değerlendiren etkenler olarak öne çıkmıştı. 

PİYASAYI ETKİLEME SÖZ KONUSU DEĞİL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 13 bankanın kendi inisiyatifiyle hazırladığı KOBİ Değer Kredisi'nin toplamda 20 milyar TL'lik bir paket olacağını ancak programın Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi. 

Fed Başkanı Jerome Powell'ın  dün akşam yaptığı konuşmada sabır vurgusunu tekrar etmesi ve Fed'in bilançosunu küçültme konusunda verdiği mesajlar Dolar Endeksi'nin üç ayın en düşük seviyesinden yüzde 0.3 yükselerek  95.5'e çıkmasına yol açtı.

Yurt içinde bugün cari denge ve TCMB'nin  yılın ilk enflasyon beklenti anketi bulunuyor. İşte dolarda son durum:

Saat 09:32'de kur

Saat 08:51'de dolar, euro ve sterlin

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 11 Ocak 2019 09:55 neyin ateşi düştü bizi yöneten dolar yat kalk dolar

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