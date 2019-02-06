Dolar güne nasıl uyandı uzmanından kritik yorum

Ocak ayı enflasyon versinin açıklanması ise dalgalanmaya başlayan dolar 6 Şubat 2019 sabahında sakin uyandı.

Dolar dün 5.20’nin altına inerek 5.19 seviyesini gördü. Ancak uzmanlar bu aşağı yönlü hareket ve dalgalanmanın uzun sürmeyeceği görüşünde. Reuters’a konuşan bir analist dolar /TL’ni şu an için refleksle hareket ettiğini söyledi.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR...Kurdaki hassasiyetin devam ettiğine dikkat çeken analist şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir hareket olarak görmüyorum ancak bize bir açıklamayla kurda tansiyonun yükselebileceğini gösteriyor. Kurda daha fazla geri çekilme olmayacağı algısıyla piyasada yukarı tepkiler deneniyor. Kurda hassasiyetin bittiğini söylemek yine de zor”



Dün 5.20’nin altını zorlayan dolar 6 Şubat sabahına 5.20’den uyandı. Euro ise 5.93 altını zorluyor.