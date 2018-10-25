Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası kararı bugün açıklanıyor...

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhur ittifakı bitti" açıklamasıyla 5.87'leri gören dolar dün biraz gerileyerek güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izlemiş ve 5.68'e kadar gerilemişti.
Saat 09:30 itibariyle dolar kuru: Güne 5.71 seviyelerinde başlayan dolar Merkez Bankası kararını beklerken, saat 09:30 itibariyle 5.72 seviyelerinde işlem görüyordu...
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