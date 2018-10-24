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Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası faizi yükseltecek mi?

Dolar güne nasıl başladı? Merkez Bankası faizi yükseltecek mi?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhur ittifakını bitiren açıklamasıyla 5.87'lere çıkan dolar dünü 5.75'li seviyelerde tamamlamıştı. Dolar yeni güne de 5.75 seviyesinde başladı. Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 10:03 - Güncelleme: 24-10-2018 10:03

Dolar dün yaşanan sert dalgalanmaya rağmen yeni güne sakin bir seyirde başladı. Dünü 5.75 seviyelerinde kapatan dolar, bugün de aynı seviyede işlem görmeye devam ediyor. Doların yönünün yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararının belirlemesi bekleniyor. 

Dün 5.65 seviyesinde güne başlayan dolar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı sarsan açıklaması öncesinde 5.7650 seviyesine çıkmış, Bahçeli'nin sert çıkışıyla 5.8715'e kadar yükselmişti. Ardından da günü 5.75 seviyesinde tamamlamıştı. 

Dolar saat 17:30 rakamı: Dolar/TL bu sabah da güne 5.75 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6.59 seviyesindeydi. Dolar/TL saat 09:55'te ise 5.76 seviyesinde işlem görürken, Euro /TL ise 6.61 seviyelerinde işlem görüyor. İşte son rakamlar...

MERKEZ BANKASI BEKLENİYOR... Bankacılar bu haftanın en önemli gelişmesinin TCMB'nin yarınki faiz kararı olacağını belirtiyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

FAİZ ARTAR YA DA DÜŞERSE... Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL'de değer kazancı yönünde sert hareketleri beraberinde getirebileceğini de belirtiyorlar.

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