Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru kaç oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5790 liradan, avro 6,3380 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,5770 liradan alınan dolar 5,5790 liradan satılıyor. 6,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3380 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5450 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2780 lira olmuştu.