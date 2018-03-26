Dolar güne nasıl başladı 26 mart 2018

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9670 liradan, avro 4,9070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,9650 liradan alınan dolar, 3,9670 liradan satılıyor. 4,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8890 lira olmuştu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Altın fiyatları geçen hafta doların yükselmesiyle birlikte rekora imza atmıştı. Gram altın 172 TL'yi geçmiş, çeyrek altın ise 280 liranın üstünü görmüştü. Peki altın fiyatlarında son güncel fiyatlar nasıl? Saat 08.55 itibarıyla altın fiyatlarında son durum şöyle: