Dolar güne gergin başladı 30 Temmuz dolar fiyatı

Merkez Bankası'nın eleştirilen ve sert piyasa tepkisi yaratan faiz kararıyla birlikte 4.9400’e kadar yükselen dolar/TL, geçen hafta Brunson’ın ev hapsine alındığı haberleriyle 4.7700’lere kadar indi. Sonrasında ABD’den gelen sert açıklamalar sonrası dolar kuru haftayı 4.85 civarında tamamladı.

Dolar/TL'de bu sabah da tansiyon yüksek. Kur saat 08.51'de 4.8606 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.6716 seviyesinde.

Analistlere göre, teknik açıdan 4.84-4.85 bandında kalan dolar kurunda bandın üst kısmının kırılması halinde 4.90 ve 4.9250 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 4.84 altına yaşanabilecek yönelimlerde 4.81 ve 4.77 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya'da TÜFE verisi, ABD'de ise bekleyen konut satış rakamları takip edilecek.