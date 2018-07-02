Dolar güne gergin başladı 2.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,6190 seviyesinde dengelendi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı.

Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem gördü.

GÜN ORTASINDA DOLAR;

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Dolar ı 4,6220 4,6240 Avro 5,3850 5,3870 Sterlin 6,0620 6,0940 ANKARA ABD Dolar ı 4,6000 4,6350 Avro 5,3520 5,3970 Sterlin 6,0350 6,1400





Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Borsa güne nasıl başladı 2 Temmuz BIST endeksi

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

GÖZLER YARINKİ RAKAMLARDA

Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda. Uzmanlar enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde dolar kurunda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Altın bugün ne kadar 2 Temmuz çeyrek fiyatı