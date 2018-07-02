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Dolar güne gergin başladı 2.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar güne gergin başladı 2.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayan dolar/TL 4.62 liradan işlem görüyor. Euro ise 5,38 seviyesinde.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 09:20 - Güncelleme: 02-07-2018 12:16

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,6190 seviyesinde dengelendi.

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı.

Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem gördü.

GÜN ORTASINDA DOLAR;

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,6220 4,6240
Avro 5,3850 5,3870
Sterlin 6,0620 6,0940
     
ANKARA    
ABD Doları 4,6000 4,6350
Avro 5,3520 5,3970
Sterlin 6,0350 6,1400

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

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Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

GÖZLER YARINKİ RAKAMLARDA

Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunda. Uzmanlar enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde dolar kurunda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 11:32 inşallah dolar beşlirayı geçer ,mazot onlirara benzin uçzsun gitsin miller arabasını çalıştıramasın geleceğini düşünmeyen çifçi ben ne yaptım diye kafasını tarlada taşlara vursun .müstehaktır bu millete akıllananna kadar sürünsün. oh olsun keşke vergiler artsa zamlar uçsa gübre ikiyüz lira olsun valla uygundur

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