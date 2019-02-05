Dolar güne düşüşle başladı 5 Şubat dolar rakamları

TÜİK dün merakla beklenen ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 1.06 oranında arttı, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 20.35 oldu.

Bu açıklama sonrası dolar 5.24 üzerine çıksa da kalıcı olamadı. TL, Asya piyasalarında değer kaybeden dolar karşısında gün sonunuda pozitif seyretti ve 5.2170 seviyesinden günü kapadı.

5 şubat günü de dolar kuru aşağı yönlü başladı. Dolar sabah saatlerinde 5.2110, euro ise 5.9609'dan işlem görmeye başladı.

Piyasada bugün izlenecek bir veri akışı bulunmuyor. Asya piyasalarının büyük bölümü yeni yıl dolayısıyla kapalı. ABD - Çin ticaret görüşmelerinin yanı sıra gözler iç ve dış siyaset ile jeopolitik risklerde. İşte kurdaki son durum: