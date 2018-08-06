Dolar gözünü yukarı dikti ilk güne rekorla başladı

Misafir 06 Ağustos 2018 10:05 Üç ayda %30 fakirleştik, farkında mısınız? Dolar yükselmiyor Türk Lirası değer kaybediyor. Dolar 3,70'den 5,11. Peki Euro, sterlin, yen, dinar??? Ukrayna parası bile TL karşısında değer kazandı. 1 TL 8 Grıvni idi şimdi 1 TL 5 Grıvni oldu. Acaba bütün dünya ülkeleri bize ekonomik savaş mı açtı yoksa saygıdeğer yöneticilerimiz terörle mücadelede, eğitimde, dış politikada, adalette ve samimiyette başatısız oldukları gibi ekonomide de mi başarısız oldu?