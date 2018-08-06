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Dolar gözünü yukarı dikti ilk güne rekorla başladı

Dolar gözünü yukarı dikti ilk güne rekorla başladı

Dolar kuru yeni haftanın ilk gününe rekorla başladı. ABD krizi sonrası kritik eşik olan 5 lirayı aşan dolar geçen hafta kapanışı 4,08 civarında kapatmıştı. Pazartesi günü açılış öncesi dolar 4,11 kuruşa yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 08:47 - Güncelleme: 06-08-2018 08:47

Papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Yeni haftaya rekorla başlayan kur, 5.1147'i gördü. 

Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana yüzde 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 10:05 Üç ayda %30 fakirleştik, farkında mısınız? Dolar yükselmiyor Türk Lirası değer kaybediyor. Dolar 3,70'den 5,11. Peki Euro, sterlin, yen, dinar??? Ukrayna parası bile TL karşısında değer kazandı. 1 TL 8 Grıvni idi şimdi 1 TL 5 Grıvni oldu. Acaba bütün dünya ülkeleri bize ekonomik savaş mı açtı yoksa saygıdeğer yöneticilerimiz terörle mücadelede, eğitimde, dış politikada, adalette ve samimiyette başatısız oldukları gibi ekonomide de mi başarısız oldu?

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