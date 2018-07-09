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Dolar faizi solladı en yüksek getiri rekoru

Dolar faizi solladı en yüksek getiri rekoru

TÜİK'in yayımladığı rapora göre, dolar, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile incelendiğinde yüzde 1.40, TÜFE ile incelendiğinde yüzde 1.81 oranında getiri sağladı. Bu rakamlara göre dolar, yatırımcısına, mevduat faizinden daha çok getiri sağladı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 11:02 - Güncelleme: 09-07-2018 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' raporunu açıkladı.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.81 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0.24 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0.77, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 0.65 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0.36, mevduat faizi yüzde 1.45, DİBS yüzde 5.72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DOLAR FAİZDEN DAHA ÇOK KAZANDIRDI...Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

BORSA 6 AYDA KEYBETTİRDİ...Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.36 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.79 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi. 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.66 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.31 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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