Dolar euro rekorla güne başladı euro için bomba tahmin!

Dolar kuru tarihi zirvesini 4.0786 TL seviyesine taşırken, sonrasında 4.06'lı seviyelere geriledi. Euro kuru 5 TL üzerindeki hareketini sürdürürken, Sterlin 5.7666 TL ile yeni rekorunu kırdı. İstanbul serbest piyasada dolar 4,0600 liradan, avro 4,9990 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9990 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0040 lira olmuştu.

"EURO 4,85 SEVİYESİNE ÇEKİLİP TEKRAR YÜKSELEBİLİR"

Natixis Analisti Micaella Feldstein euro kurunda 4,85'lere varan bir çekilme yaşanabileceğini söyledi. Natixis Analisti Micaella Feldstein, kurdaki rekor seviyeden sonra önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde euro/TL'nin geri çekileceğini ve 4,85 seviyelerine kadar bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Feldstein, euro/TL'nin sonrasında yeniden toparlanacağını ve ilk elde 5,07 seviyesinin direnç olarak görüldüğünü, sonrasında 5,16 seviyesinin önemli olacağını belirtti.

Feldstein'e göre Haziran ayının sonuna kadar 5,20 seviyesi oldukça uzak görülüyor.

Mart ayının ortasında Business HT'ye yaptığı değerlendirmede Feldstein kurda 5 seviyesinin yakın zamanda gerçekçi olduğunu belirtmişti. Feldstein'in analizinden yaklaşık 1 ay sonra kurda 5 seviyeleri kaydedildi.