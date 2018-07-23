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Dolar düşüşe geçti! Neden düşüyor tekrar yükselir mi?

Dolar düşüşe geçti! Neden düşüyor tekrar yükselir mi?

Dolar güne düşüşle başladı. Cuma günü 4.77 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, uluslararası piyasalarda bu sabah 4.75 seviyesinden işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 10:11 - Güncelleme: 23-07-2018 10:11

Dolar/TL kuru, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı. 

Dünya'nın aktardığına göre, kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 4.5900 civarında seyretti.

MERKEZ'İN FAİZ KARARINI BEKLİYOR... Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 10:13 24 Haziran Bizdeki Seçimin sonuçları da yaygın bir biçimde tartışılıyor. ...“Yeni Devlet düzeni” OHAL'den Evren Rejiminden daha otoriter, daha baskıcı VE Ekonomi Daha BOZUK!.........

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