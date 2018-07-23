Dolar düşüşe geçti! Neden düşüyor tekrar yükselir mi?

Dolar/TL kuru, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı.
Dünya'nın aktardığına göre, kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 4.5900 civarında seyretti.
MERKEZ'İN FAİZ KARARINI BEKLİYOR... Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.
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