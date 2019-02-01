Dolar düştü yatırımcının iştahı arttı 1 Şubat'ta dolar kuru

Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli veriler açıklandı. Merkez Bankası enflasyon tahmin raporunda enflasyon oranında düşüşe giderken Başkan Murat Çetinkaya'nın enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve veri odaklı bir para politikası izleneceğini söylemesi doların ateşini düşürdü.

Ardından Amerikan Merkez Bankası faiz kararı açıkladı ve faizleri sabit tuttu. Bu açıklama ile dolar aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Hafta içerisinde 5.30'lu seviyelerin üzerini gören dolar yapılan bu açıklamalarla 5.15 eşiğini zorladı. 5.16'ları gören kur, alım iştahıya yeniden 5.20 sınırına yaklaştı.. Euro ise 1 Şubat sabahı euro ise 5.95 altında uyandı. İşte dolardaki son durum:

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