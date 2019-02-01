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Dolar düştü yatırımcının iştahı arttı 1 Şubat'ta dolar kuru

Dolar düştü yatırımcının iştahı arttı 1 Şubat'ta dolar kuru

Bu hafta içerinde TL karşısında düşüşe geçen dolar haftanın son işlem günü olan 1 Şubat Cuma sabahına sakin başladı. Ancak kurdaki düşüş döviz yatırımcının iştahını arttırdı ve dolar yeniden yükselmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 08:57 - Güncelleme: 01-02-2019 09:46

Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli veriler açıklandı. Merkez Bankası enflasyon tahmin raporunda enflasyon oranında düşüşe giderken Başkan Murat Çetinkaya'nın enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini ve veri odaklı bir para politikası izleneceğini söylemesi doların ateşini düşürdü.

Ardından Amerikan Merkez Bankası faiz kararı açıkladı ve faizleri sabit tuttu. Bu açıklama ile dolar aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Hafta içerisinde 5.30'lu seviyelerin üzerini gören dolar yapılan bu açıklamalarla 5.15 eşiğini zorladı. 5.16'ları gören kur, alım iştahıya yeniden 5.20 sınırına yaklaştı.. Euro ise 1 Şubat sabahı euro ise 5.95 altında uyandı. İşte dolardaki son durum:

Saat 09:43'te kur

Saat 08:54'te dolar, euro ve sterlin

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 10:08 dolar 10 kuruş düşmüş yaptığınız habere bakın

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