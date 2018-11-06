Dolar düştü gözler benzine çevrildi Ne kadar düşecek?

Benzin fiyatı uluslar arası piyasada düşüyor. Bir süredir yerinde sayan motorin fiyatları da gerilemeye başladı. Motorinde, 23 kuruş indirim yapılacak. Devlet, eşel mobil uygulaması gereği ÖTV’yi 23 kuruş artıracak ve pompa fiyatlarını sabit tutacak.

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde, 23 kuruşluk ÖTV artışının ardından devletin karşıladığı zam ihtiyacı 27 kuruşa düşecek. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre uluslar arası piyasalarda motorin biraz daha gevşer ve düşen dolar kurunun da katkısıyla 27 kuruşluk indirim gündeme gelirse yeni bir süreç yaşanacak.

Devletin, her litre motorinde ÖTV için belirlediği tavana ulaşılacak. Bu durumda benzinde olduğu gibi motorinde de pompada indirim gündeme gelecek.

BENZİNDE YENİ İNDİRİM UMUDU

Sektör uzmanları, doların gevşemeye devam etmesi halinde hafta sonu yeni bir indirimin gündeme gelebileceğini söyledi. Uzmanlar, 10-15 kuruşluk bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Benzin, geçen hafta 17 kuruş ucuzlamıştı.