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Dolar düştü gözler benzine çevrildi Ne kadar düşecek?

Dolar düştü gözler benzine çevrildi Ne kadar düşecek?

Döviz kurunun düşmesi benzinde yeni bir indirimi gündeme getirdi. Uzmanlar, doların gevşemeye devam etmesi halinde hafta sonu yeni bir indirimin pompaya yansıyabileceğini söyledi. Motorin fiyatları da geriliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 15:43 - Güncelleme: 06-11-2018 15:43

Benzin fiyatı uluslar arası piyasada düşüyor. Bir süredir yerinde sayan motorin fiyatları da gerilemeye başladı. Motorinde, 23 kuruş indirim yapılacak. Devlet, eşel mobil uygulaması gereği ÖTV’yi 23 kuruş artıracak ve pompa fiyatlarını sabit tutacak.

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorinde, 23 kuruşluk ÖTV artışının ardından devletin karşıladığı zam ihtiyacı 27 kuruşa düşecek. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre uluslar arası piyasalarda motorin biraz daha gevşer ve düşen dolar kurunun da katkısıyla 27 kuruşluk indirim gündeme gelirse yeni bir süreç yaşanacak.

Devletin, her litre motorinde ÖTV için belirlediği tavana ulaşılacak. Bu durumda benzinde olduğu gibi motorinde de pompada indirim gündeme gelecek.

BENZİNDE YENİ İNDİRİM UMUDU
Sektör uzmanları, doların gevşemeye devam etmesi halinde hafta sonu yeni bir indirimin gündeme gelebileceğini söyledi. Uzmanlar, 10-15 kuruşluk bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Benzin, geçen hafta 17 kuruş ucuzlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 15:56 lpg ye son yaptığın ötv zammını geri çek. %10

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