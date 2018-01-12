Dolar düşmeye başladı 12 Ocak dolar fiyatı ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde 3,76 seviyesine çekildi.

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,7681 seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 gerileyerek 3,7718'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlayarak saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,20 artışla 3,7790'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,19 primle 4,5520 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,26 değer kazanarak 5,1186'dan işlem gördü. Dolar ilerleyen saatlerde 3,76 seviyesine geriledi.

DOLAR KURU İÇİN TAHMİNLER

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 3,70 seviyesinin destek, 3,80'in ise direnç konumunda olacağını kaydeti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 45,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Saat 12.05 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: