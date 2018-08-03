Dolar durmuyor 3 Ağustos sabahı yeni rekor geldi!

Dolar/TL'de tansiyon düşmüyor. ABD'nin Türkiye'de iki bakana yaptırım uyguladığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesine yükselen dolar/TL, dün gün içi en yüksek 5.0934'ü gördükten sonra kapanışta 5.05 seviyesinden fiyatlandı.

DOLAR BU SABAH 5,11'İ GEÇTİ...Bu sabah uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi ile işlem gören dolar/TL kuru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi sonrası 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur, iki bakanın görüşmesinden pozitif bir mesaj çıkması sonrası düşüşe geçerek 5.08 seviyesine indi. Reuters'ın haberine göre, iki bakan sorunların çözümü için çalışma konusunda mutabık kaldılar.

Dolar/TL saat 08.35'de 5.09 seviyesinin hemen altında işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.90 seviyesinde seyretti.

Yurt içi piyasalar bugün temmuz ayı enflasyon verisini takip edecek. Enflasyon verisinin dolar/TL kurunun yönünde etkili olması bekleniyor. Yurt dışında ise ABD işsizlik verisi izlenecek.