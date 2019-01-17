Dolar dünden bu yana düşüşe geçti işte nedeni

Dolar, ABD ile gerilen ilişkiler sonrası yükselmiş ve 5.54'ü görmüştü. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra tansiyonu düşen dolar dün açıklanan faiz kararı sonra düşüş trendine devam etti.

Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti. PPK açıklaması TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.

HERKESİN GÖZÜ TOPLANTIDAYDI

Enflasyon göstergelerinin uygun zemini sunduğu gerekçesiyle oluşan indirim endişelerinin yanı sıra TCMB’nin önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin bir sinyal verme ihtimali nedeniyle de bu toplantı yakından izleniyordu.

PİYASALARIN İSTEDİĞİ BUYDU

Neuberger Berman kıdemli ekonomisti Kaan Nazlı, “Faizlerin değiştirilmemesi piyasaların görmek istediği şeydi ancak söylem de şahin duruşu koruyor. Enflasyon aşağı yönlü seyrederken daha yumuşak bir söylem yok ve önümüzdeki döneme ilişkin yönlendirme ve faiz kararı açısından bu piyasanın görmek istediği buydu. Şimdi Mart’ta ne olacağını bekliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Enflasyonda üçüncü çeyreğe girilirken baz etkileri nedeniyle anlamlı bir düşüş görülecek ve o zaman gevşeme tartışmaları başlayacaktır. Gelecek üç ay temkinli olunacak ancak sonrasında veri bağımlı hale gelecek. Ekonomi de önemli ölçüde yavaşlıyor dolayısıyla faizi daha fazla düşürmek için fırsat bulacaklar.”

GEVŞEMEYE BAŞLAMAMALI

BBVA Ekonomistleri Adem İleri ve Serkan Kocabaş yolladıkları notta Merkez Bankası'nın kararının kredibilitesini artırdığını ve dezenflasyon sürecini desteklediğini bildirdi. Kurum "Bizce Merkez Bankası enflasyonda toparlanmanın belirgin hale geleceği Haziran ayına kadar gevşeme döngüsüne başlamamalı" görüşüne yer verdi.

İşte dolardaki son durum:

Saat 09:36'da kur