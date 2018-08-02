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Dolar dün gece fırladı bugün ne kadar 2 Ağustos dolar fiyatı

Dolar dün gece fırladı bugün ne kadar 2 Ağustos dolar fiyatı

Dolar ABD'nin Türk Bakanlara karşı yaptırım kararı almasının ardından fırladı. Dün akşam saatlerinde açıklanan yaptırım kararıyla 5 liranın üstüne çıkan dolar bu sabah güne daha sakin başladı. Dün 5,83'ü geçen euro ise 5,79 seviyelerine geriledi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 08:40 - Güncelleme: 02-08-2018 08:40

Dün gün boyu 4.90-4.93 seviyesinde dalgalanan dolar/TL akşam saatlerinde ABD'nin iki bakana yaptırım kararı aldığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesinin üzerini gördü. Kur daha sonra Fed'in faiz kararından da destek bularak 4.96 seviyesine geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz“ dedi.

DOLAR 5 LİRAYI AŞTI
Dün akşam saatlerinde en yüksek 5,0081 seviyesini gören dolar/TL, sabah saat 08.41 4.9624 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.7940 civarında seyretti. 

ENFLASYON RAKAMLARI YARIN
Yarın açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinin kurun yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Ayrıca yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük yol haritasını açıklayacak. Piyasalara bu iki gelişmeyi takip edecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 09:00 Bu dolar var ya TAM BİR FIRLAMA

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