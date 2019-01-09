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Dolar daha da yükselir mi kur 5.50'yi geçerse bakın ne kadar olur?

Dolar daha da yükselir mi kur 5.50'yi geçerse bakın ne kadar olur?

ABD ile ilişkilerin bozulabileceği ve artan jeopolitik riskler nedeni ile dün yükselmeye başlayan dolar güne küçük bir düşüşle başladı. Dolar dalgalı hareket ederken 9 Ocak Çarşamba sabahına 5.47'den uyandı ve yükselmeye devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 08:52 - Güncelleme: 09-01-2019 10:52

Dün, ABD heyetini ile Ankara'da yapılan zirve sonrası ilişkilerin bozulabileceği endişeleri doları yükseltti. Yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan ve 5.50 seviyesinin üzerini gören dolar 9 Ocak Çarşamba sabahına 5.4738 seviyelerinde uyandı. TL dolar karşısında yüzde 0.30 değer kazandı.

Dolar daha da yükselir mi 5.50'yi geçerse...
Piyasa uzmanları dolar kurundaki yükselişin devam edeceği görüşünde. Sermaye Piyasaları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Ercan Göçmen doların 5.52 bandını kırması durumunda 5.61'e kadar çıkacağı düşüncesinde.

Dolar kuru için bugün önemli destek 5.46 görünüyor. Bu desteğin kırılması halinde ise dolar 5.41'e kadar hızlı bir geri çekilme yaşayabilir.

Dolar - euro-sterlin saat 10.40 rakamı

Dolar daha da yükselir mi?
Bu soruya ekonomi profesörü Emre Alkin "Düşmesi anormaldi zaten" yanıtını veriyor. Sebebini de şöyle anlattı:
-Gelişmekte olan piyasalar yeni yıla iyi bir başlangıç yapmadı diyebiliriz. Özellikle ABD Ekonomisi ile ilgili bazı olumsuz beklentilerin dile getirilmesi ve buna bağlı olarak küresel ekonomiyle ilgili endişelerin konuşulmasıyla beraber Uzak Doğu'dan başlayan bir satış dalgası yaşandı. Ancak bunlar kısmı sebepler. Asıl meseleye geçeceğim. 

Sanıyorum bu yıl da "alacak riski" tüm sektörlerin en önemli meselesi olmaya devam edecek. Özellikle yüksek cirolarına güvenerek uzmanlığı dışındaki sektörlerde uzun vadeli yatırımlara girişmiş olan firmalar büyük tehlike arz ediyor. Özel Sektörün toplam borcu 200 Milyar Doların biraz üzerinde. Devlette de para yok. Gizli saklı bir durum değil bu. 

Tam bu aşamada Merkez Bankası'nın Olağan Üstü Genel Kurul yapması dikkatleri çekiyor elbette. Yukarıda saydıklarımızı yan yana getirdiğimizde, dövizin düşmesini beklemek hayalperestlikten öteye geçmez.

Yılbaşından bu yana yükseliyor
Dolar kuru 2019 yılının ilk gününe 5.30'dan başlamıştı. Kur yeni yılın ilk 9 gününde 5.50 seviyelerini test eder hale geldi. Dolar kurunun yükselmesinde uluslararası piyasaların da etkisi bulunuyor.

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PİYASALARI GEREN BOLTON GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı Trump'un özel temsilcisi Bolton, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Bolton'a tepkisini koydu ve randevu vermedi. Bolton dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulunduktan sonra ülkesine döndü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Vatandaş 09 Ocak 2019 12:11 Dünyada düşüyor bizde yükseliyor

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