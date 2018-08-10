Dolar çıldırdıktan sonra ilk kez konuştu! Erdoğan'dan dolar bombaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar ve eurodaki çılgın tablo sonrasında flaş açıklamaları Bayburt'ta yaptı. Halka hitaben konuşan Erdoğan, 'Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz' diyerek meydan okudu. Halka çağrı yapan Erdoğan, "Yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun' dedi.

Türkiye'nin suni finansal saldıralara maruz kaldığını belirten Erdoğan'ın flaş açıklamaları şöyle:

- "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim



-Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.



-Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi.

-Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.

-Faiz lobisi, bu milletin sırtından kazanamayacak. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yollarda dönemsel araçlar olabilir.

-Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Haramzadelere en iyi cevap daha çok çalışmak. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanlarını üretim yolunda, ihracat yolunda istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Bu oyunu hep birlikte bozalım.

-TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. Herkesin büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum.