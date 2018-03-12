Dolar cari açık rakamları sonrası fırladı! İşte son dolar fiyatı

Cari işlemler açığının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteren veri sonrası dolar 3.84 lirayı aştı ve 3.8433 liraya kadar yükseldi. Peki dolar ve euro günün kapanışını hangi rakamlarla yaptı? İşte detaylar...

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, cari açığa rağmen BİST-100 endeksinin yükselmesini değerlendirerek, "Merkez Bankası, PPK ve enflasyon kararlarına tepki verir ancak makro değişkenlere iki sebepten tepki vermiyor. Birincisi, verilerin gecikmeli olması, ikincisi ise cari açıktaki bir aylık bozulmanın ‘keyfi yerinde’ bir piyasayı etkilemeyecek olması. Cari açık bozulması, yatırımcının risk iştahını düşürecek küresel kriz ortamlarında etki eder" dedi.

DOLAR BİR ANDA 3,80'DEN 3,84'E ÇIKTI: Küresel piyasalarda yükselen dolar, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8433 liraya yükselirken, euro da 4.69 - 4.70 lira aralığından yüzde 0.62 artışla 4.72 lirayı aştıktan sonra yeniden 4.71-4.72 bandına döndü.

BORSADA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR: Dolardaki artışa rağmen Borsada rakamlar yüz güldürmeye devam etti. Yeni güne yüzde 0.68 artışla 117 bin 704 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de 118 bin 416 puana kadar yükseldikten sonra 118 bin puanın üzerinde tutundu.

Cari açık rakamları açıklandı beklentinin üstünde

İŞTE GÜN SONU RAKAMLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: