Dolar bugün yine kritik eşiği aştı! Sıcak saatler yaşanıyor

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3.98 seviyesine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.32 artışla 3.9952 liraya kadar çıktı. Euro da düne göre yüzde 0.30 artışla 4.9594 lirayı gördü.

Dolar ilerleyen saatlerde kritik eşik olarak adlandırılan 4 lira sınırını yeniden geçti. Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı.

Borsa İstanbul Endeksi dünü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapattı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine yaklaşmıştı.

İŞTE DOLAR İÇİN TAHMİNLER

Kerim Aydınlar, Döviz ve Emtia Piyasaları Araştırma Yönetmeni

TL’nin büyük ölçüde gelişmekte olan ülke para birimleri ile beraber yön bulduğunu, ancak benzer para birimlerine kıyasla zayıf bir seyir izlemeye devam ettiğini söylemek mümkün. USD/TL kurundaki yükseliş hareketi ivme kaybetse de, henüz dönüş işareti yok. Özetle, kurda bu hafta yön arayışı görüldüğünü söylemek mümkün. İkilide 3.9550-3.9950 bandının hangi yönde terk edileceği para biriminde görülecek seyir açısından önemli olacak. 3.9550’nin altına bir hareket görülmesi, TL’de son dönemde hissedilen baskının hafiflemesine imkan sağlayabilir. Bu yönde bir hareketin büyük ölçüde küresel piyasalar genelinde risk iştahının yüksek seyretmesine bağlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu hafta yurt içinde yayımlanacak GSYH büyümesi ve dış ticaret dengesi verilerinin TL üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği beklentisindeyiz. USD/TL’de 3.9550 ve 3.93 destek; 3.9950 ve 4.0370 direnç seviyeleri.(Garanti Yatırım)

Şeker Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Geride bıraktığımız hafta global piyasalarda bozulan hava, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kırılgan yapıya sahip olan Türk Lirası’nı etkilemeye devam etmekte. Öte yandan hem kurdaki yükseliş, hem enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskı yaratma olasılığını artırmakta. Bu durum TL’nin zayıf seyrinin sürmesine neden olabilir. Dünkü işlem gününde de 3.99 üzerini test eden kurun 3.9815 üzerinde kaldıkça 4.03 ve üzeri tekrar test edilebilir. Kurun 3.9815 aşağısına sarkması durumunda ise 3.95 ve 3.9330 desteklerine kadar geri çekilmeler görülebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni

Kurun 3,99 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda önümüzdeki dönemde 4,05 – 4,10 bandı hedef haline gelebilir. Kurdaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kurun kısa vadede 3,92 seviyesi altına gerilemesini beklemiyoruz.