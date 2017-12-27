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Dolar bugün ne kadar iyice geriledi 27 Aralık dolar fiyatı

Dolar bugün ne kadar iyice geriledi 27 Aralık dolar fiyatı

Dolar fiyatlarında ABD'deki noel tatili dolayısıyla işlem hacmi düşük de olsa dolar 3.80 lira seviyesindeki hareketini sürdürüyor. Dolar bu sabaha dünkü kapanış rakamlarından başladı. Euro ise hafif yükseldi

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:53 - Güncelleme: 27-12-2017 09:53

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8090, avro 4,5250 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 3,8070 liradan alınan dolar, 3,8090 liradan satılıyor. 4,5230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5250 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8070 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5140 lira olmuştu. 

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken dolar/TL gün içinde 3.80 civarında yatay bir seyir izledi.

Dolar/TL güne saat 08.46'da 3.8064/3.8120 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1639/4.1703, euro/TL ise 4.5216/4.5290 seviyesinde.

Küresel piyasalarda yıl sonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini izleyen dolar endeksi de bugün 93.300 ile yatay seyrediyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL  ALIŞ    SATIŞ     
ABD Doları 3,8080 3,8100
Avro 4,5270 4,5290
Sterlin 5,1020 5,1040
     
ANKARA    
ABD Doları 3,7960 3,8210
Avro 4,5070 4,5370
Sterlin 5,0520 5,1320

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