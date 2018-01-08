Dolar bugün ne kadar 8 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 3,7400 seviyesinde dengelendi. Almanya ile dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleşen görüşme sonrası iki ülke arasında esen sıcak rüzgarların ardından 4,54-55 seviyelerinden 4,49 sevilerine kadar geriledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdam verisi 148 bin artışla beklentilerin altında kalırken, dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 91,86 seviyesinde geriledi. Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel cuma günü 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7313'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3,7342'den tamamladı.

DOLAR KURU 3,74 SEVİYESİNDE

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3,7400 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 artışla 4,4954'ten, sterlin/TL de yüzde 0,02 yükselişle 5,0695'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı sanayi üretimi ve aralık ayı Hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi aralık ayı tüketici güven endeksi ve kasım ayı perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyesini kırılması durumunda 3,65'in gündeme gelebileceğini, 3,80'in ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Saat 10.00 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: