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Dolar bugün ne kadar 5.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar bugün ne kadar 5.7.2018 dolar-euro fiyatı

Dolar kuru dünkü yükselişinin ardından kapanışta yeniden 4,68 seviyesine gerilemişti. Dolar bugün uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde hafif yukarı yönlü olarak 4.68 lira sınırında seyretti.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 08:37 - Güncelleme: 05-07-2018 08:37

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi ardından yükselen kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin TCMB’nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi sonrasında düştü. 4,7230’a kadar yükselen kur 4,67’de dengelendi.

Bugün ise ilk işlemlerde dolar/TL hafif yükselişle 4.68 lira sınırında bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 5.46 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.1655'ten işlem görüyor.

Analistlere göre, TL açısından yine zorlu bir dönem yatırımcıyı bekliyor. Dolar/TL’de 4.70-4.71 seviyesi üzerinde kalıcı olunursa 4.80-4.90 yeniden test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı takdirde yeniden 4.60 seviyeleri gündeme gelebilir.

Eylül vadeli Brent petrolü Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 52 sent ya da yüzde 0.7 düşerek varil başına 77.72 dolara indi.

Spot altın da yüzde 0.1 yükselerek ons başına 1,256.21 dolara çıktı. 

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