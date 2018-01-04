Dolar bugün ne kadar? 4 Aralık 2018 dolar fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7840, avro 4,5520 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7820 liradan alınan dolar, 3,7840 liradan satılıyor. 4,5500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5320 lira olmuştu.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Dolar ı 3,7740 3,7760 Avro 4,5440 4,5460 Sterlin 5,1200 5,1220 ANKARA ABD Dolar ı 3,7630 3,7880 Avro 4,5240 4,5540 Sterlin 5,0700 5,1490

DOLAR 2018'DE NASIL HAREKET EDEBİLİR?

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, dolar/TL'de geçen yılın son çeyreğinde gözlenen sert yükselişin, yerini 2018'in ilk çeyreğinde dalgalı bir seyre bırakmasını beklediğini söyledi.

TL'de başlayan değer kazanma hareketinin bir süre daha devam etmesini beklediğini ifade eden Kanlı, "Bu çerçevede 3,65-3,70 bandının TL için makul bir seviye olduğu söylenebilir. Ancak bu bandın altına inmesini beklemiyorum" dedi.

"DOLAR/TL'DE YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ARTACAK"

Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk ise 2017 başında küresel etkiler ve enflasyon görünümündeki bozulmayla birlikte hızla değer kaybeden TL'nin, yılın ilk çeyreğinden itibaren tekrar güçlenmeye başladığını söyledi.

Bu dönemde, artan enflasyon ve küresel çapta yükselen faiz oranlarının Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülke kurları üzerinde baskı yarattığını belirten Yükseltürk, "Kredi Garanti Fonu (KGF) teşvikinin etkisiyle yüzde 20'nin üzerine çıkan kredi büyüme hızı, G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden Türkiye'de, artan fonlama ihtiyacı TL'nin değer kaybetmesine yol açarken, piyasa faizlerinde de yukarı yönlü ivmenin arttığını gözlemledik" dedi.