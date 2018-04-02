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Dolar bugün ne kadar 2 Nisan 2018 dolar fiyatı

Dolar bugün ne kadar 2 Nisan 2018 dolar fiyatı

Dolar kuru, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmalar sonrası nispeten sakin bir seyir yaşıyor. Dolar kuru, 3.96 seviyesinde bulunurken, Euro kuru 4.88 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar veri gündemini takip edecek.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:53 - Güncelleme: 02-04-2018 10:53

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,9620 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişesiyle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 4,0163'e çıkan dolar/TL, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesinin pozitif desteğiyle 3,9347'ye kadar geriledi. Dolar/TL, geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken, cuma gününü yüzde 0,3 artışla 3,9544'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 3,9620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 4,8831'den ve sterlin/TL de yüzde 0,44 artışla 5,5686'dan alıcı buluyor. 

Analistler, Avrupa'da Paskalya tatilinin sürdüğünü ifade ederek, yurt içinde mart ayı imalat sanayi PMI, yurt dışında ise ABD'deki mart ayı imalat sanayi PMI ve ISM imalat endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda geçen haftanın son günlerinde etkili olan düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 11:38 Eridi eridi...Bugün 3000,yarın 2000,öbür gün 1000 olur.)))

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