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Dolar bugün ne kadar (17 Nisan 2018 son dolar fiyatı)

Dolar bugün ne kadar (17 Nisan 2018 son dolar fiyatı)

Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, 4.12 liraya kadar yükseldikten sonra 4.07 – 4.08 aralığına gerilerken, 5.05 - 5.06 lira aralığında başlayan euro da 5.09 liraya kadar yükseldikten sonra 5.05 – 5.06 aralığına çekildi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:58 - Güncelleme: 17-04-2018 10:58

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 4,0780 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda Suriye kaynaklı jeopolitik risk algısı hafiflerken, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği görüldü. Dün dolar/TL, 4,1199'u görse de günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 4,0966'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve 4,0760'a kadar gerileyen dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 4,0780'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 5,0619'dan, , sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,8632'den işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde şubat ayı konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildiren analistler, olası yükselişlerde 4,10'un direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Şeker Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Bugün gerçekleşecek işlemlerde 4.10 üzerinde tutunması halinde kurda 4.1550 ve 4.1933 dirençleri hedeflenebilir. Aynı zamanda 25 barlık ortalaması olan 4.10 aşağısındaki fiyatlamalarda ise 4.0520 ve 3.9975 desteklerine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin’i paralarını devalüe etmekle suçlamasının ardından, bir süredir jeopolitik riskler nedeniyle geri planda kalmış olan “ticaret savaşları” endişeleri yeniden gün yüzüne çıktı. Bununla birlikte dolar endeksi satış baskılarına maruz kalarak 89,40 altına gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar endeksi karşısında yatay bir seyir izlediği görüldü. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle birlikte bu sabah saatleri itibariyle 4,10 seviyesi altında hareket etmekte olan USDTRY paritesinin, dolar endeksindeki düşüşün devam etmesi durumunda 4,05 – 4,07 bandına doğru gerilemeye devam etmesi beklenebilir.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USD/TL kuru 4.10 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebilir. Buna karşın, zaman zaman 4.10 altı deneme hareketlerini de yapmasına karşın en fazla 4.07 seviyesine doğru geri çekilmeler izleniyor. Kurun daha da rahatlayabilmesi için 4.05 altı kapanışlara ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var.

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