  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar bugün ne kadar 11 Temmuz dolar-euro fiyatı

Dolar bugün ne kadar 11 Temmuz dolar-euro fiyatı

Dolar kuru dünkü yaşanan dalgalanmanın ardından güne 4,71 seviyesinden başladı. Euro 5,52 seviyesinde. Kabinenin açıklanması öncesi 100 bini geçen Borsa İstanbul ise 96 bin seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 08:58 - Güncelleme: 11-07-2018 08:58

Yeni kabinenin açıklanmasından sonra dolar/TL'de dün dalgalı bir seyir izlendi. TL'de görülen sert değer kaybında önemli bir rol oynayan TCMB Kanunu'ndaki değişikliğin netleşmesi ile 4,65’in altına düşen TL, gün boyu volatil bir seyir izledi.

4,65’ine altına kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra 4,68-4,71 aralığında gezindi. Sabah saatlerinde 5,45’li seviyelere düşen euro/TL ise 5,59’lara kadar yükseldi.

Bu sabaha baktığımızda ise kurda 4.71'li seviyeleri görmekteyiz. Aynı dakikalarda euro da 5.52 liradan alıcı buluyor. Euro/dolar paritesi de 1.1726'dan işlem görüyor.

GÖZLER EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU'NDA

Piyasalar, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanıldı. Bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacak olan piyasalar, yeni organizasyon yapısı ve atamaları da yakından izleyecek. Ayrıca, cuma günü gelecek olan Fitch'in kredi not ve görünüm kararları da önemli. Analistler, “Piyasanın kafası bir nebze karıştı. 'Ekonominin başında Berat Albayrak mı yoksa kurul mu olacak?' piyasadaki en büyük soru işareti" dediler.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.26 dolar ya da yüzde 1.6 düşerek varil başına 77.60 dolara kadar indi. Ardından yeniden yükselişe geçen petrol 78 dolar seviyelerine tutundu.

Altının ons fiyatı da 1251.18 dolar seviyelerinde bulunuyor. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar bugün ne kadar 11 Temmuz dolar-euro fiyatı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro