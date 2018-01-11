Dolar bugün ne kadar 11 Oacak 2018 dolar fiyatı

Dün küresel piyasalarda dolardaki değerlenmenin etkisiyle yükselişe geçen dolar/TL, 3,8071'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 3,8004'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,20 düşüşle 3,7910'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,28 azalışla 4,5330 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,25 değer kaybederek 5,1215'ten işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ: Analistler, uluslararası tahvil piyasasındaki hareketlilik ve yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarına dikkati çekerek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 3,80'in ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

DOLARDA 'ÇİN' ETKİSİ

Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği yönündeki haber, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2.60'ın üzerine taşıdı.

Uzmanlar, Çin resmi olarak haberi doğrulamadığı için reaksiyonun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar. Öte yandan Çin'de söz konusu yatırım stratejisi kararları hükümete tavsiye niteliğinde alınıyor ve yaptırım zorunluluğu bulunmuyor.

Bundan sonraki süreçte, ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yakından izleneceğini ifade eden uzmanlar, 10 yılık için yüzde 2.65'in üzeri, 2 yıllık için ise psikolojik sınır kabul edilen yüzde 2'nin üzerindeki seviyelerin TL gibi para birimleri için risk oluşturabileceğini kaydetti.

Saat 11.30 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle: