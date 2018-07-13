Dolar bugün kaç lira yükseliyor mu düşüyor mu?.. İşte son durum

PERŞEMBE gününün ilk saatlerinde Asya piyasalarının sığ bölümünde 4.9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, zirveden yönünü aşağı çevirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 4.78 seviyelerine kadar inen kur tekrar yükselişe geçerek 4.84-4.85 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya seansında yukarı bir deneme yapan kur, 4.8763 seviyesinden aşağı döndü ve 4.85 seviyesine kadar indi. Aynı dakikalarda euro da 5.66 lira seviyelerinde yer aldı.

Piyasa bu akşam Fitch’ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye’nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.