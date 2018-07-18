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Dolar bugün kaç lira? Yükseldi mi düştü mü işte son durum

Dolar bugün kaç lira? Yükseldi mi düştü mü işte son durum

Dün 4.86'yı gören dolar/TL kapanışta 4.80 seviyesine kadar çekilmesinin ardından yeni güne (18 Temmuz 2018) de 4.81 seviyesinden başladı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:36 - Güncelleme: 18-07-2018 09:36

DOLAR dün öğleden sonra yükselişe geçmiş ve 4.86'yı görmüştü. Dünü 4.80 seviyesinde kapatan dolar/TL, bugüne de 4.81 seviyesinden başladı. Dolardaki hareketliliğin sebebi neler? Neden dalgalanma yaşanıyor?..
 
Hafta başından beri 4.84 - 4.85 bandında seyreden dolar/TL dün ilk yarıda 4.86 seviyelerini denemesinin ardından, dün piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası gün sonuna doğru aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirdi ve 4.81 seviyesinin altını gördü.

GÜNE 4.81'DEN BAŞLADI... Böylelikle TL dün, gelişen ülkeler içinde en iyi performans gösteren para birimi oldu. Analistlere göre kurda düşüşün devamı için 4.8115 ve 4.8025 bölgeleri izlenecek. Bugün ise dolarda geri çekilme devam etti. Kur saat 09:30 itibarıyla 4.81 lira civarında.

POWEL NELER SÖYLEDİ?.. Piyasalar ABD’de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için Powell’ın ilk kongre konuşmasını bekliyordu.  Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği “birkaç yıllık” bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi.

Powell “Fed şu anda bundan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek olduğuna inanıyor” diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak hızda olası gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerektiğini ifade etti.

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