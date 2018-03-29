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Dolar bugün kaç lira dolar için bomba tahminler

Dolar bugün kaç lira dolar için bomba tahminler

Geçen hafta rekor kıran doların bu hafta da tansiyonu yüksek. Hafta başında 3,98-99 seviyesinde seyreden dolar dün yeniden kritik seviye olan 4 TL'yi geçti. Dolar bugün ise 4 liranın üstünde işlem görmeye devam ediyor. Euroda hafif düşüş var. Peki dolar ve euro için güncel tahminler neler?

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:03 - Güncelleme: 29-03-2018 10:03

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere ve ABD’den gelen olumlu ekonomik verilere bağlı olarak dolar 4.00 liranın üzerinde ve euro 4.9433 lira düzeyinde. Kritik seviyenin üzerinde seyreden dolar yatırımcıyı tedirgin ediyor. Peki dolar nereye gider? Dolar 4 liranın çok daha fazla üstüne çıkar mı? Uzmanlara göre, bugün 4 TL'nin çok yakınında seyreden dolarda fiyatlar biraz daha yukarı giderse yükseliş kalıcı olabilir? İşte uzmanların tahminleri ve son rakamlar...

ABD ekonomisinin 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi doları tekrar güçlendirdi fakat bugün doların küresel piyasalarda hafif değer kaybetmesiyle dolar/TL düne göre yüzde 0.04 düşüşle başladı ve 4.0 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Euro da düne göre yüzde 0.04 artışla 4.9445 düzeyinde.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Borsa İstanbul Endeksi, çarşamba gününü yüzde 01.78 düşüşle 114 bin 129 puandan kapadı.

DOLAR 3,98'İN ÜZERİNDE KALICI OLUR MU?

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Teknik Analiz: Teknik olarak USDTRY 3.9820 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda yukarı seyirler hızlanabilir. İlk etapta 4.03 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Ardından 4.08 seviyesinden geçen kanal dirençleri mevcut.

Yusuf Kavak, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Teknik olarak baktığımızda kurda psikolojik rakam olan 4 seviyesinin aşıldığını görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar TL tarafındaki baskıları artırabileceği gibi bununla beraber yeni rekor seviyeleri de görülebilir. 4.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde görülebilecek geri çekilmelerde ise 3.9780, 3.9675 ve 3.9540 destekleri takip edilebilir. Ayrıca, TL lehine işlemlerin devamlılığı için ilk etapta 3.9540 altında kapanışlara ihtiyaç olduğunu belirtelim.

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – USDTRY, Dolar Kuru Yorumu

USDTRY’de 4,0120 seviyesi üzeri fiyatlamalar görmemiz halinde yükselişler ivme kazanarak devam edebilir. Kalıcı düzeltme hareketi için 3,9785 ana destek noktası ilk etapta göz önünde bulundurulacak.

 Banka hisseleri kritik destek seviyesinde tutunabilecek mi?

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde FANG hisselerinde devam eden sert satışların küresel risk iştahını bozarak gelişmekte olan borsaları vurmaya devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Açıklanan şirket karları ve/veya tahminlerde bir bozulma olmadığı halde oynaklık seviyesinde rahatsız edici bir artış görülüyor.

“Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul %1,8 gerileme ile gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgasından payına düşeni alıyor.

“Doların Türk lirasına karşı psikolojik olarak önemli direnç seviyesi olan 4,0 seviyesini geçmesi risk algısını bozarak piyasaların kırılganlığını artırıyor.

“ABD ve Asya borsalarındaki satış dalgası sonrası Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Kritik bir destek seviyesinin (165 bin) üzerinde tutunmaya çalışan banka hisselerinin seyri, endeksin yönünü belirlemekte etkili olacak.

"Geçmiş verinin incelenmesi risk iştahının bozulduğu ve Türk lirasının değer kaybettiği bir ortamda banka hisselerinin endekse göre daha zayıf olduğunu gösteriyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 10:45 AB birliği euro dolara karşı zayıflasın istiyor, abd dolar euroya karşı zayıflasın istiyor, japonya çin keza aynı diğer para lara karşı kendi paralarını zayıf olsun istiyor biz türkler tl nin dolara karşı güçlenmesini istiyoruz, bu ne çelişki , hiç olmazsa aradan çürük elmalar ayıklanır sağlıklı şirketler devam eder. ekonomide herkesi mutlu etme diye bir şey yok,

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