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Dolar bugün kaç lira dolar daha da yükselir mi

Dolar bugün kaç lira dolar daha da yükselir mi

Dolar kuru dün Trump'ın Rusya'yı tehdit ettiği sözlerin ardından savaş riskiyle 4,20'ye yaklaşmasının ardından Başbakan Yıldırım'ın açıklamasıyla bir miktar sakinleşti. Euro ise bugün 5,12-13 seviyelerinde hareket ediyor. Peki dolar düşer mi artar mı? İşte uzman tahminleri.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 10:10 - Güncelleme: 12-04-2018 10:10

Dolar kuru dün 4.1938 TL ile tarihi zirvesini görürken, bu sabah ilk işlemlerde 4.13 seviyelerinden hareket ediyor. Euro kuru ise 5.12 TL'de işlem görüyor. Dün ani yükselişin ardından Başbakan Yıldırım2ın gerekirse Merkez Bankası'nın dolara müdahale edeceğini açıklamasının ardından piyasalar bir nebze olsun rahatladı. Ancak savaş riskiyle doların tansiyonu hala yüksek.

Artan jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği mesajlar sonrası dün sert yükselen döviz kurları, yeni güne nispeten sakin başladı. Dolar/TL dün 4.1938 TL ile tarihi rekorunu kırarken, bugün en yüksek 4.1430 TL seviyesini gördü. Dolar kuru saat 08.30 itibarıyla 4.1392 TL'de hareket ediyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 10.31 itibarıyla şöyle:

DOLAR İÇİN TAHMİNLER NASIL?

Dün açıklanan cari açık verilerinin beklentilerin altında gelmesine rağmen Suriye-ABD-Rusya üçgeninde yaşanan gelişmeler nedeniyle dolar ani refleks göstererek tarihi seviyelere çıktı. Uzmanlar bu durumda net tahminlerde bulunmazken genel görüş Suriye'de çok sıcak gelişmeler yaşanmazsa doların aşağı yönlü hareket edeceği yönünde. Ancak tansiyonun yükselmesi durumunda dolar yeniden artışa geçerek 4,20'nin üstüne çıkabilir ve bu seviyelere yerleşebilir.

İŞTE UZMANLARIN 12 NİSAN GÜNCEL DOLAR TAHMİNLERİ

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Bu noktada USDTRY paritesinin bugün içerisinde geri çekilme hareketini sürdürmesini ve 4,12 seviyesine doğru düşüş hareketine devam etmesini beklemekteyiz. Kur, dün 4,19 seviyesi üzerinden yaptığı geri çekilme hareketi ile birlikte günlük kapanışını, uzun vadeli kanal sınırına denk gelen (aşağıdaki grafik üzerinden görebilirsiniz) 4,1550 seviyesinin altında yaptı. Bununla birlikte kurun, haftanın geri kalanında 4,1550 seviyesi altında seyretmesini ve haftalık kapanışını (yarın akşam gerçekleştireceği kapanış) bu seviyenin altında yapmasını bekliyoruz.

Yusuf Kavak, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Haber akışında ise yurtiçi tarafta hükümetin Suriye politikasında atacağı adımlar ve faizlere ilişkin gelecek açıklamalar önemli olacaktır. Bu aşamada  teknik seviyelerden bahsetmek yanıltıcı olacaktır. TL lehine işlemler görmek için yurtdışındaki tansiyonun düşmesine ve yurt içi güvenin tesisine ihtiyaç olacaktır.(Işık FX)

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – USDTRY, Dolar Kuru Yorumu

Beklentilerden iyi gelen Türkiye Cari İşlemler dengesi verisine rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybı değişmedi. Özellikle ABD Mart ayı enflasyon verisinde yaşanan daralmaya rağmen kurda rekor seviyelerin korunduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde ise Trump’ın Rusya’ya yönelik savaş çağrısı niteliğinde yapmış olduğu açıklama sonrasında değer kayıpları derinleşti. FOMC tutanakları sonrasında ise tüm politika yapıcılar ekonominin güçlendiğine dair fikir birliği içerisindelerdi. Dolar’da tutanaklar sonrasında kısa vadeli bir toparlanma oluştu ancak kurun 4,14 civarlarında fiyatlamalarını sürdürdüğünü görüyoruz. USDTRY’de yeni bir atak ile 4,14 direncinin aşılması ile alımların tekrardan hız kazandığını görebiliriz. (Ahlatcı Yatırım) 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 10:23 PARAYI PUL ETTİNİZ..PARASAN 6 SIFIR ATTIĞINIZDA DOLAR İLE BİRBİRDİ ŞU REZİLLİĞE BAKIN TÜRK PARASINI KORUMASINI BİLEMİYORSUNUZ YAZIK YİNE PARA PUL OLDU

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