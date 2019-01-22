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Dolar bu sabaha dalgalı başladı 22 Ocak sabahında dolar ne kadar oldu?

Dolar bu sabaha dalgalı başladı 22 Ocak sabahında dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faizler yüzde 24'te sabit tutma ve ileriye dönük indirim sinyali vermemesi doları seyrini aşağıya çevirdi. Bu haftaya 5.35 seviyelerinde sakin başlayan dolar 22 Ocak salı sabahına dalgalı başladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 08:39 - Güncelleme: 22-01-2019 08:39

Neredeyse yılbaşından bu ana 5.40 seviyesinin üzerine işlem gören dolar bu haftaya yakın başladı. Dolar 22 Ocak Salı sabahına ise dalgalı başladı. Dolar bu sabaha 5.33'ün üzerinde işlem görerek uyandı.

Euro ise 6.06'dan işlem görüyor.

MERKEZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR
Dolar/TL, haftaya 5.32 ile başlayıp dün gün içerisinde 5.35 TL üzerini yoklamasına rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından iyimser seyrini kordu.

PİYASANIN ODAĞINDA NE VAR?
Başta Suriye cephesindeki gelişmeler, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşme çerçevesinde jeopolitik gelişmeler, yerel seçim çalışmaları ve içerideki veri akışı Türkiye'deki piyasaların odak noktasında.

KÜRESEL PİYASALAR?
Dışarıda ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Piyasaların gündeminde uzun süredir olan bir diğer konu da Çin ekonomisindeki yavaşlayan büyüme trendi, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı müzakereler,i ABD para politikasında Fed bölge başkanlarının yaptığı açıklamalar ve Brexit süreci var.

ÇİN'DE KRİZ BÜYÜMESİ
Ayrıca dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin 2018 yılında yüzde 6.6 ile son 20 yılın en düşük büyüme performansını sergiledi. Bu seviye en son küresel finansal kriz süresince 2009 başında görülmüştü. 

İşte kurdaki son durum

Saat: 09:16'da kur

Saat 08:30'da dolar, euro ve sterlin

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