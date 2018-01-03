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Dolar bakın ne kadar oldu? 3 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar bakın ne kadar oldu? 3 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar kuru dün uzun zaman sonra 3,75'i görerek 10 haftanın en düşük fiyatlamasını yaptı. Sabah bir miktar artışla başlayan dolar Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü. Dolar şu dakikalarda 3,77'nin üzerinde işlem görürken euro 4,55'e yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:07 - Güncelleme: 03-01-2018 10:27

Dolar/TL dün son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD ile vize krizinin çözülmesi ve TL'dleki değer kazancının etkisiyle birlikte piyasalarda olumlu hava esmeye başlamıştı. Ancak Aralık ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin de üzerinde gelmesiyle dolardaki tırmanış devam etti.

Dolarda geçtiğimiz hafta 3.85 TL'li seviyelerden başlayan düşüş dün kuru bir ara 3.76 TL'li seviyelere çekmişti. Kapanışta 3.77 TL sınırına yaklaşan dolar kuru bugün de güne benzer seviyelerden başladı.

Dolar ilk işlemlerin ardından saat 09.00 itibariyle 3.77 TL'den el değiştirirken, euro 4.54 TL oldu. 

PİYASA ENFLASYON RAKAMLARINA ODAKLANDI: Piyasalarda günün en önemli gelişmesi saat 10.00'da açıklandı. Aralık enflasyonunun açıklanması ile yıllık enflasyon da belli oldu. Buna göre enflasyon 11,92 olurken verilerin beklentileri aşması nedeniyle dolardaki düşüş yerini artışa bıraktı.

Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.

Saat 10.25 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

Enflasyon ne kadar çıktı? 2018 enflasyon farkı zammı var

Memur maaşı 2018 ocak ayı enflasyon farkı zamlı maaşları

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 10:48 Sizin güneşiniz başka ki ortalığa pespembe ışıklar saçıyor!Ama kazın ayağı öyle değil! Bu işler hayal üretmek ve halka popülistçe yutturmakla olmuyor eskisi gibi...İnternet var,telefon var,gazete var,televizyon var değil mi!

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