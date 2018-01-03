Dolar bakın ne kadar oldu? 3 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar/TL dün son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD ile vize krizinin çözülmesi ve TL'dleki değer kazancının etkisiyle birlikte piyasalarda olumlu hava esmeye başlamıştı. Ancak Aralık ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin de üzerinde gelmesiyle dolardaki tırmanış devam etti.

Dolarda geçtiğimiz hafta 3.85 TL'li seviyelerden başlayan düşüş dün kuru bir ara 3.76 TL'li seviyelere çekmişti. Kapanışta 3.77 TL sınırına yaklaşan dolar kuru bugün de güne benzer seviyelerden başladı.

Dolar ilk işlemlerin ardından saat 09.00 itibariyle 3.77 TL'den el değiştirirken, euro 4.54 TL oldu.

PİYASA ENFLASYON RAKAMLARINA ODAKLANDI: Piyasalarda günün en önemli gelişmesi saat 10.00'da açıklandı. Aralık enflasyonunun açıklanması ile yıllık enflasyon da belli oldu. Buna göre enflasyon 11,92 olurken verilerin beklentileri aşması nedeniyle dolardaki düşüş yerini artışa bıraktı.

Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.

Saat 10.25 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

Enflasyon ne kadar çıktı? 2018 enflasyon farkı zammı var

Memur maaşı 2018 ocak ayı enflasyon farkı zamlı maaşları