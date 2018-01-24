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Dolar ateşi iyice düştü 24 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar ateşi iyice düştü 24 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar kuru Afrin operasyonun başlamasının ardından 3,82'ye kadar yükselmişti. Dolarda hava sakinleşmeye başladı. Bu sabah 3,77 seviyesinden işleme başlayan dolar 3,75'e kadar geriledi. Euro ise 3,63 seviyelerinde hareket ediyor.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:18 - Güncelleme: 24-01-2018 11:18

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7720 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,18 azalışla 3,7675'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 3,7720 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 4,6500, sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,2970'ten işlem görüyor.

ABD'de dün Senato, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ı onayladı. Piyasaların gündemi ise Trump'ın vergi düzenlemeleri sonrasında ABD ile ticari partnerleri arasındaki gelişmelere döndü. Dün ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamaya göre, Trump, ithal güneş panelleri ve çamaşır makinelerine bu yıl sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı. 

Bu gelişmelerle, uluslararası piyasada Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 90 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 89,9 seviyesinde dengelendi. 

HAREKAT TL'NİN DEĞERİNİ ARTIRDI

Analistler, küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin riski iştahını artırdığını ve buna paralel dolar talebini azalttığını belirterek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının da TL varlıklara ilginin artmasına neden olduğunu ifade etti. 

DOLAR İÇİN TAHMİN

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,75'in kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,68 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

 

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