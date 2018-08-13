Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..

Merkez Bankası'nın müdahalesi ile frenlenen dolar kuru yine sınırları zorluyor. 6.57'lere kadar inen dolar saat 14.30'da aniden fırladı ve dün gece gördüğü 7'li rakama geçiş yaptı. Euro da 8 lirayı zorluyor. Ankara'dan ise son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı büyükelçilere Beştepe'de verdiği yemekte konuştu ve 'Taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır. Çeşitli planlarımız var. Türkiye ekonomik kuşatma altında' dedi.

Dolar ve Euro rakamlarını sizlere bu haberde saatlik verilerle sunuyoruz. İşte kurdaki son rakamlar:

Dolar kuru saat 13.00 verileri

Dolar yeniden 7 lirayı gördü. Euro da 8 lira eşiğinde geziniyor. Yakın vadede ABD ile sulh olmayacağını mesajları doları hareketlendiren sebep oldu.



Dolar kuru saat 11.50 verileri

Dolar kuru saat 11.09 verileri

Günün ilk yarısını tamamlamaya hazırlanan dolar kuru iniş eğiliminde. 1 saat önce 6.92'de olan kur 6.89'a geriledi.

Dolar kuru saat 10.00 verileri:

Dolar kuru saat 10.00'da yukarı çıkışına devam etti. Dolar 6.92 olurken euro da 7.89 liradan satılıyor.

Dolar kuru saat 9.54 verileri:

Merkez bankasının arka arkaya yaptığı müdahalelere rağmen kurdaki oynaklık sürüyor. Dolar 6.90'a euro ise 7.87'ye çıktı.



Dolar kuru Saat 09.07 verileri:

Dolar merkez bankasının müdahalesi ile iniş çıkışlı bir seyire girdi. Dolar kuru satış rakamları saat 09.07'de 6.67 Euro ise 7.61 oldu.



Geçen hafta dolar kaç liraydı?

Dolar ve Euro geçen haftayı rekor üstüne rekor kırarak kapatmıştı. Geçeh hafta pazartesi günü 5,08 olan dolar cuma günü geldiğinde 6'yı devirmiş ve haftayı 6.51 liradan kapatmıştı. Euro ise 5,89'dan başladığı haftayı 7.45 liradan tamamlamıştı.