Dolar alanlara kötü haber! Rüzgar tersine döndü dolar bugün ne kadar

Dolar kurunda yaşanan yapay yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Dolar, 7.22'lik tarihi zirvenin ardından alınan önlemlerle Türk lirası karşısında değer kaybetmeye başladı. Dün güne 6.80 seviyesinde başlayan dolar kuru 6.35 seviyesine kadar geriledi.

Dün güne 6.80 seviyelerinden başlayan dolar kuru, piyasaların kapanmasıyla birlikte 6.54 seviyesine kadar indi. Öte yandan, Merkez Bakası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonucu Dolar - TL kuru gün içerisinde 6.30'un da altını test etti. Günün ilerleyen saatlerinde yine düşüş trendi içinde bir yol izleyen dolarda yeni güne 6.36 seviyesinden başladı. Sabah açılış öncesi ise dolar 6,38 seviyesinden başladı.

Saat 09.32 itibarıyla Dolar kuru

Dolar kurunda saat 08.55 itibarıyla son durum şöyle:

DOLAR DÜŞÜYOR

Önceki gün içerisinde 7 lira ve üzerini sık sık test eden dolar kuru, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'dan gelen kararlı hamleler sonrası günün ilk saatleriyle birlikte düşüş yönlü harekete geçti. Gün içerisinde en yüksek 6,96 TL seviyesini gören Dolar, en düşük 6,29 TL seviyesine kadar geriledi. İlerleyen saatlerde de 6,30-6,50 bandında sakin bir seyir izledi. Dolar bu sabaha ise sakin başladı. Türkiye'nin ABD ürünlerine ek vergi getirdiği kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna rağmen dolar 6,38 seviyesinde.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Tıpkı Dolar gibi Euro da düşüş trendine geçti. Dün 7.90 sınırında kapanan Euro - TL kuru, salı günü içerisinde 7,13 TL seviyesine kadar geriledi.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Dolar kurundaki aşağı yönlü seyir altın fiyatlarına da yansıdı. Uzun süredir yükseliş yönünde seyir gösteren altın fiyatları tıplı Dolar - TL kuru gibi düşüşe geçti. 250 liranın üzerini gören gram altın fiyatları 244 liranın altına indi.