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Dolar 6.80'i gördü euro çıldırdı işte son rakamlar

Dolar 6.80'i gördü euro çıldırdı işte son rakamlar

Dolar/TL ne kadar oldu sorusunun cevabını bugünlerde herkes merak etmeye başladı. Dolar dün akşam saatlerinde şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik alüminyum ve çelik vergisini iki katına çıkardığı haberiyle dolar ve euro adeta coştu. Dolar 6 ,80'i gördü.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 23:12 - Güncelleme: 11-08-2018 11:00

Dolar kuru dün son günlerin en hareketli günü yaşadı. Doların hızına kimse yetişemedi. Önce 5'i geçen dolar ardında 6 lirayı sonrasında da Trump'ın Türkiye'ye karşı aldığı yeni yaptırım kararının ardından 6,80 seviyesine kadar yükseldi. 

Merkez Bankası'nın faiz artırmaması Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlikle birlikte 5 lirayı geçen dolar kuru, Ağustos ayında üst üste rekor kırdı. Son bir yılın en büyük çıkış trendini yaşayan dolar, hafta başında yukarı ivmelenerek önce 5.73 seviyesini ardından da 6 seviyesini geçti. Son iki gündür hareketliliğini sürdüren dolar bugün ise 6.80 seviyesini gördü. Euro ise Türk lirası karşısında bir kez daha değer kazanarak 7.83'e yükseldi.

DOLAR HAFTAYI REKORLA KAPATIYOR

Piyasaların haftasonu tatiline girdi ancak fiyatlardaki hareketlilik gece boyu devam etti. ABD'den Türkiye'ye yönelik ikinci yaptırım kararını Trump twitterdan duyurdu. Haberin ardından dolar rekor seviyeye ulaştı. 

Güne 5.73 TL'den başlayan dolar kuru, Trump'ın Türkiye tweeti sonrası 6.8000 TL seviyesine yükselirken, cumartesi günü itibarıyla 6.47 TL seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Doların yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak Türkiye-ABD arasında gerilime neden olan Rahip Brunson'ın tutukluluğu gösteriliyor. Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gitmesi ve bu konuda bir ilerleme sağlanamamasının da dolardaki yükselişi tetiklediği belirtiliyor.

Dolar kurundaki artışın bir diğer nedeni ise ABD'nin İran'a yönelik uygulamaya koyduğu ambargo. Ekonomistlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ambargonun İran ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri de kapsayacağının açıklaması dolar kurundaki artışın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 10:27 Lan cumadan bu yana %27 fakirledik zatı muhterem hala büyüyeceğimızı iddia ediyor. İYİ tamam da NASIL. NASIL BÜYÜYECEĞİZ TÜİK E EMİR Mİ VERECEKSİN BÜYÜTSÜN DİYE ??

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