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Dolar 5.48'ye çıktı ABD heyetinin ziyareti sonrası ateşi yükseldi

Dolar 5.48'ye çıktı ABD heyetinin ziyareti sonrası ateşi yükseldi

Küresel bazda değer kaybeden dolar güne 5.39 seviyesinden uyandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara ziyareti sonrası dolar yükselişe geçti.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 08:50 - Güncelleme: 08-01-2019 17:31

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle dolar küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen değer kazancı eğilimi TL'ye yansımadı.Dolar/TL  8 Ocak salı sabahına  5.39 seviyesinde uyandı.

Öte yandan piyasaların gözü Ankara'ya gelen ABD heyetinin yapacağı açıklamalardaydı.  Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın  açıklamalarının ve dolar/TL'de mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

SERT HAREKET EĞİLİMİ YÜKSEK
Analistler TL’nin negatif performansında jeopolitik risklere ilişkin endişelerin etkisine işaret diyor. Analistler 5.45 üzerinde kalan dolar/TL'nin sert hareket eğilimi olasılığını arttırdığı görüşünde.  Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, TL’deki kayıpta ABD tarafından gelen açıklamaların kısmen etkili olduğunu söyledi.

Doğan şu ifadeleri kullandı:  “Dolar/TL’de geçen hafta sert volatil hareketlerden sonra özellikle Cuma günü hızlı düşüş gördük. Gelinen seviyelerin ardından yapılan açıklamalar ise alım fırsatı olarak değerlendirildi, teknik tepki diyebiliriz. Dolar/TL halen 5.25-5.45 bandında hareket ediyor, destek noktalarını alım için değerlendirme eğilimi arttı. Kur 5.45’in üzerinde kaldıkça sert hareket görme olasılığımız artıyor” 

Saat 17:26'da dolar, euro ve sterlin

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 08 Ocak 2019 18:27 Küresel bazda değer kaybeden Dolar TL karşısında değer kazanıyor. Elimizde bir Papaz Brunson daha yok ki ver sekte; Dolar bırakın inmeyi, yerinde durmayı, hiç değilse yavaş yükselse. Damat Paşa bu işten anlamaz denilince birileri küplere biniyordu. "Bu can bu bedende olduğu müddetçe Papaz dışarı çıkamaz"

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