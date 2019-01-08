Dolar 5.48'ye çıktı ABD heyetinin ziyareti sonrası ateşi yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmaya bu yıl ara vereceği beklentileriyle dolar küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen değer kazancı eğilimi TL'ye yansımadı.Dolar/TL 8 Ocak salı sabahına 5.39 seviyesinde uyandı.

Öte yandan piyasaların gözü Ankara'ya gelen ABD heyetinin yapacağı açıklamalardaydı. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamalarının ve dolar/TL'de mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

SERT HAREKET EĞİLİMİ YÜKSEK

Analistler TL’nin negatif performansında jeopolitik risklere ilişkin endişelerin etkisine işaret diyor. Analistler 5.45 üzerinde kalan dolar/TL'nin sert hareket eğilimi olasılığını arttırdığı görüşünde. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, TL’deki kayıpta ABD tarafından gelen açıklamaların kısmen etkili olduğunu söyledi.

Doğan şu ifadeleri kullandı: “Dolar/TL’de geçen hafta sert volatil hareketlerden sonra özellikle Cuma günü hızlı düşüş gördük. Gelinen seviyelerin ardından yapılan açıklamalar ise alım fırsatı olarak değerlendirildi, teknik tepki diyebiliriz. Dolar/TL halen 5.25-5.45 bandında hareket ediyor, destek noktalarını alım için değerlendirme eğilimi arttı. Kur 5.45’in üzerinde kaldıkça sert hareket görme olasılığımız artıyor”