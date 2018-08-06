Dolar 5,19 euro 6 lirayı aştı Merkez Bankası'ndan flaş hamle geldi

Dolar bugün 5,19'u euro ise 6 TL'yi aştı. Döviz kurundaki aşırı yükseliş sonrası Merkez Bankası harekete geçerek piyasaya 2,2 milyar dolar sürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı: Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar ve euro aşağı yönlü hareketlenmeye başladı. Dolar/TL 5,19'dan 5,17 seviyesine gelirken, 5,99 seviyesinde olan Euro/TL ise 5,98 seviyesine indi.

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