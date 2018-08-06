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Dolar 5,19 euro 6 lirayı aştı Merkez Bankası'ndan flaş hamle geldi

Dolar 5,19 euro 6 lirayı aştı Merkez Bankası'ndan flaş hamle geldi

Dolar/TL ve döviz kurundaki aşırı hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi geldi. Banka 2.2 milyar dolar piyasaya sürdü.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 17:30 - Güncelleme: 06-08-2018 17:30

Dolar bugün 5,19'u euro ise 6 TL'yi aştı. Döviz kurundaki aşırı yükseliş sonrası Merkez Bankası harekete geçerek piyasaya 2,2 milyar dolar sürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı: Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar ve euro aşağı yönlü hareketlenmeye başladı. Dolar/TL 5,19'dan 5,17 seviyesine gelirken, 5,99 seviyesinde olan Euro/TL ise 5,98 seviyesine indi.

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Euro/TL 6 lirayı aştı bugün tarihi rekor geldi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 17:45 Zaten merkez bankasinda olan doviz 30 milyar dolardir.bir dahaki sefere tezek mi surecekler piyasaya.

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