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Dolar 3,90'a dayandı euro rekor kırdı! Piyasalara ne oldu

Dolar 3,90'a dayandı euro rekor kırdı! Piyasalara ne oldu

Para piyasalarında tam anlamıyla baş dönmesi yaşanıyor. Dün rekor üstüne rekor kıran euro bugün de 4.8226 lira ile yeni rekor düzeyine çıkarken, dolar da 3.8967 lira ile 3.90 lira sınırına dayandı. İşte piyasalardaki son rakamlar...

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 12:09 - Güncelleme: 15-03-2018 12:09

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8860 seviyesinde dengelenmişti. Ancak gün içinde dolardaki dalgalanmalar devam etti. 3,89'u yine aşan dolar şu dakikalarda 3,88'in üstünde işlem görüyor. Dün rekor kıran euro ise yine rekor tazeledi. Küresel ekonomide gelişmelerin yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla yükselen euro 4.82 lirayı aşarak yeni tarihsel rekor düzeye çıktı.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR: Hafta başından bu yana yükselen dolar/TL, dün 3,8950 ile 3 ayın zirvesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 3,8788'den tamamladı. Avro/TL de 4,8127 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, günü yatay bir seyirle 4,80'den kapattı.

EURO VE STERLİN REKOR TAZELEDİ: Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 3,8860 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 artışla 4,8102'den, sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 5,4370'ten alıcı buldu.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 89,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 1,2360 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'deki siyasi gelişmeler ile veri akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, 3,8550 ve 3,8350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,8870 3,8880
Avro 4,8110 4,8120
Sterlin 5,4080 5,4350
     
ANKARA    
ABD Doları 3,8710 3,8960
Avro 4,7870 4,8170
Sterlin 5,3940 5,4820

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 15 Mart 2018 13:14 recep dede doların rabiya olmasına namak kaldı

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