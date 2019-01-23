Dolar 23 Ocak Çarşamba sabahına sakin uyandı? Kur kaç oldu

Pazartesi günü 5.32 TL'den başlayan dolar kuru öğleden sonra 5.35 TL'yi geçmiş, kapanışa doğru ise 5.32'ye doğru tekrar harelet etmişti.

Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından piyasalar iyimser seyrini koruyordu ancak IMF'den gelen küresel büyüme rakamlarının düşüren raporu sonrası gelişen ülke paraları dolar karşısında düştü ve TL'de gelişmeden nasibini aldı.

KÜRESEL BÜYÜME DÜŞTÜ

IMF küresel büyüme beklentisini bu sene için yüzde 3.7'den yüzde 3.5'a düşürürken ticaret geriliminin görünümü daha da kötüleştirebileceğini bildirdi.

Uzmanlar, doların direncini koruduğunu ve gelişen ülke para birimlerinin de baskı altında kaldığını belirtti. Düşük ABD faizinin gelişen ülkeler için ılımlı olsa da küresel büyüme görünümündeki kötüleşmenin bu etkiyi sınırladığı görüşü hakim.

Türk Lirası da dün dolar karşısında değer kaybederek 5.34 üzerinde günü kapattı. Dolar, 23 Ocak sabahı 5.3455 TL'den el değiştiriyor. Euro/TL ise 6.08 seviyesinde.