Dolar 18 Ocak sabahına nasıl başladı? Hafta başında tansiyonu yükselmişti

Enflasyonda son aylarda gözlenen düşüşün ardından prematüre bir faiz indirimi olabileceği endişelerine karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi piyasalarda iyimserliği de beraberinde getirdi.



TCMB Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti.

DOLARI DÜŞÜREN ASIL İFADE

Bankanın PPK metninde yaptığı değişiklikler bir sonraki toplantı için bir indirim mesajı vermemesiyle birlikte TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.

TCMB, bugün olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, ana gündemi 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak.

Bugün açıklanacak önemli veriler arasında Euro bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD dış ticaret dengesi var. İşte kurdaki son durum: