Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!

Toprakta, bağırsakta, yiyeceklerde ve daha birçok farklı yaşam alanında rahatlıkla hayatını sürdürebilen Bacillus cereus, en çok da pirinç, süt ürünleri ve baharatları kullanarak ürüyor. Her ne kadar bu bakterinin bazı türleri probiyotikler için faydalı olsa da diğer türler ölüme kadar gidebilen kötü bir senaryoyu beraberinde getiriyor.



