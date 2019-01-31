Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!

Nature Microbiology'de yayınlanan bir araştırma ile aslında günü geçmiş etler kadar, makarna ve pilavın da tehlikeli olabileceği ortaya çıktı.

Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!

Bir süredir yenmeyen bir etin veya tavuğun artık çöpe atılması gerektiğini bilirsiniz. Peki ya makarna veya pirincin de bu kadar tehlikeli olabileceğini düşündünüz mü?

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Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!


Nature Microbiology'de yayınlanan bir araştırma ile aslında günü geçmiş etler kadar, makarna ve pilavın da tehlikeli olabileceği ortaya çıktı. Hemen hemen yer yerde yaşayabilen 'Bacillus Cereus' isimli bakteriden haberdar olduğunuzda bir miktar daha dikkatli olmanız gerektiğini de anlayacaksınız.

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Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!

Toprakta, bağırsakta, yiyeceklerde ve daha birçok farklı yaşam alanında rahatlıkla hayatını sürdürebilen Bacillus cereus, en çok da pirinç, süt ürünleri ve baharatları kullanarak ürüyor. Her ne kadar bu bakterinin bazı türleri probiyotikler için faydalı olsa da diğer türler ölüme kadar gidebilen kötü bir senaryoyu beraberinde getiriyor.

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Dolaptaki makarna sizi öldürebilir!

2005 yılında yaşanan bir vakada, bir ailede yaşayan tam beş çocuk, dört günlük bir makarna salatasını yediği için zehirlendi.

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